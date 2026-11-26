في إطار توجيها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أجرى الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، جولة ميدانية شاملة شملت عدداً من محطات إعداد وتعبئة الموالح، وذلك تزامناً مع الانطلاقة الرسمية لموسم تصدير البرتقال المصري.

واستهدفت الجولة الوقوف على جاهزية المحطات ومتابعة انتظام سير العمل في بداية الموسم التصديري، والعمل الفوري على تذليل أية عقبات قد تواجه المصدرين.



وتابع "المنسي" ميدانياً أداء مفتشي الحجر الزراعي داخل المحطات، مشدداً على ضرورة التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات ومتطلبات الصحة النباتية الخاصة بالدول المستوردة؛ بما يضمن الحفاظ على السمعة التصديرية المتميزة للحاصلات الزراعية المصرية وتعزيز انسيابيتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، شملت الجولة التفقدية لرئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي المرور على عدد من محطات ومواقع فحص البطاطس، لمتابعة إجراءات الفحص والرقابة الصارمة على تقاوي البطاطس المستوردة للموسم الحالي، وذلك بالتزامن مع وصول أولى الشحنات إلى البلاد.

توفير تقاوٍ عالية الجودة

وأكد المنسي خلال جولته على أهمية التحقق التام من مطابقة شحنات التقاوي الواردة لكافة ضوابط ومعايير الصحة النباتية المصرية المعتمدة، لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الحجرية، وتوفير تقاوٍ عالية الجودة تلبي احتياجات المزارعين المصريين وتدعم الإنتاجية المحصولية للبلاد.