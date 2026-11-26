في فضيحة جديدة تكشف جانبا من الممارسات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، سلط الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان الضوء على التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة «كان 11» الإسرائيلية، بشأن استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية، فيما يُعرف داخل الجيش باسم «إجراء البعوضة».

وانتقد بيرغمان، في مقاله بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، محاولات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع بث التحقيق، معتبرًا أن تدخله يمثل تجاوزًا لصلاحياته، لا سيما أن الرقابة العسكرية وافقت بالفعل على بثه، ولم يقدم الوزير ما يثبت عدم صحة الوقائع التي تناولها التحقيق.

وأوضح الكاتب أن التحقيق لا يكشف أسرارًا عسكرية جديدة، إذ سبق أن تناولت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية هذه الممارسات، مشيرًا إلى تقارير نشرتها صحيفة «هآرتس» في أغسطس 2024، وصحيفة «يديعوت أحرونوت» في يناير 2025، إلى جانب توثيقات بثتها قناة «الجزيرة» عام 2024.

«إجراء البعوضة».. فلسطينيون في مواجهة الموت بدلًا من جنود الاحتلال

وكشف التحقيق أن مصطلح «إجراء البعوضة» يُستخدم لوصف إجبار فلسطينيين مدنيين على التقدم أمام القوات الإسرائيلية ودخول المباني والأنفاق التي يُشتبه في احتوائها على عبوات ناسفة أو كمائن، بهدف الكشف عن المخاطر قبل دخول الجنود إليها، بما يعرض حياة هؤلاء المدنيين لخطر مباشر.

وأشار بيرغمان إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد استخدام مصطلحات عسكرية، بل بأشخاص حقيقيين أُجبروا على أداء مهام قتالية دون إرادتهم أو تدريبهم، لافتًا إلى أن بعضهم تعرض للتقييد، واستخدم في مهام تتجاوز عمليات تفتيش المباني، وفقًا للشهادات والتقارير التي تناولها التحقيق.

وأضاف أن تقارير إعلامية سابقة كشفت استخدام هذه الممارسات في وحدات عسكرية متعددة داخل قطاع غزة، موضحًا أن حركة حماس وثقت جانبًا من هذه الأنشطة ونقلت تسجيلات عنها إلى قناة الجزيرة، ما أدى إلى كشف جانب من الأسلوب الذي حاول الجيش الإسرائيلي إبقاءه بعيدًا عن الأضواء.

القيادة الإسرائيلية تتهرب من المسؤولية

ورأى الكاتب الإسرائيلي أن جوهر الأزمة يرتبط باستمرار الحرب لفترة تجاوزت التقديرات العسكرية الأصلية، وما ترتب على ذلك من استنزاف الموارد ووسائل الحماية المتاحة للقوات، الأمر الذي دفع بعض الوحدات الميدانية إلى اللجوء لأساليب تتعارض مع القانون الدولي وتعليمات القيادة العسكرية.

واتهم بيرغمان القيادة السياسية الإسرائيلية بالتنصل من مسؤوليتها عن الظروف التي وجد الجنود أنفسهم فيها، وتحويل الهجوم إلى الصحفيين الذين كشفوا هذه الممارسات، بدلًا من التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح أن استخدام المدنيين الفلسطينيين في هذه المهام لم يكن قائمًا على أوامر عسكرية رسمية أو قواعد واضحة، وإنما تحول في بعض الحالات إلى ممارسات محلية داخل الوحدات العسكرية، رغم صدور تعليمات من الجيش تحظر استخدام المدنيين بهذه الطريقة.

واستشهد بتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أشار إلى أن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، أصدر تعليمات واضحة لقادة الفرق العسكرية بوقف هذه الممارسات، وكرر تحذيراته بهذا الشأن، إلا أن شهادات لاحقة كشفت استمرار استخدامها.

«آلة السموم» تهاجم الصحفيين بدلًا من كشف الحقيقة

وتطرق بيرغمان إلى الحملة الإعلامية والسياسية التي سبقت بث التحقيق، مشيرًا إلى مشاركة وزراء وأعضاء بالكنيست ومذيعين ومعلقين في مهاجمة التحقيق وصحفييه، رغم أن بعض المنتقدين لم يشاهدوا المادة الاستقصائية كاملة.

وأوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طالب الرقابة العسكرية بمنع بث التحقيق، بدعوى أنه قد يكشف أساليب عمل الجيش ويعرض الجنود لمخاطر قانونية دولية، بينما شن عدد من الإعلاميين والسياسيين حملة ضده، واعتبروا أن نشره يضر بأمن إسرائيل.

وانتقد الكاتب ما وصفه بـ«آلة التسميم» الإعلامية، التي تسعى إلى تصوير أي كشف عن انتهاكات الجيش باعتباره هجومًا على الجنود والدولة، بدلًا من التعامل مع الوقائع ومناقشتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على أن الرقابة العسكرية ليست جهازًا للعلاقات العامة في الجيش، ولا أداة لمنع الانتقادات السياسية والإعلامية، وإنما تتمثل مهمتها الأساسية في حماية المعلومات السرية التي قد يستفيد منها العدو، محذرًا من تحويلها إلى وسيلة لحجب الحقائق عن الجمهور الإسرائيلي.

أفيجدور ليبرمان يتراجع عن موقفه السابق

وانتقد بيرغمان موقف أفيجدور ليبرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، بعدما طالب بوقف بث التحقيق، معتبرًا أن موقفه الحالي يتناقض مع تصريحات سابقة دافع فيها عن استقلالية الرقابة العسكرية ورفض تدخل المستوى السياسي في قراراتها.

وأشار إلى أن ليبرمان كان قد أكد خلال مناقشات بالكنيست في يونيو 2023 أن الرقيب العسكري لا يخضع لسلطة وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو رئيس الوزراء، كما انتقد آنذاك حجب معلومات أصبحت معروفة للعدو، بينما ظل الجمهور الإسرائيلي غير مطلع عليها.