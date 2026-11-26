أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، العدوان الإيراني على دولة الكويت، واستهداف أحد مواقعها الحيوية، مما أسفر عن وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية وإصابة شخصان ووقوع أضرار مادية.

وشدد البديوي، في بيان اليوم الخميس، على أن استمرار إيران في اعتداءاتها على الكويت واستهداف منشآتها الحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر، يشكل تصعيداً بالغ الخطورة وغير مقبول تحت أي ذريعة أو مبرر، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، محملاً إيران كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات وعواقبها.

وجدد، التأكيد على التضامن الكامل والمطلق مع دولة الكويت، ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها.