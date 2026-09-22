الغربية.. معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لدعم 143 أسرة بالمحلة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تدشين جمعية الأورمان معرضاً جديداً لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بمركز المحلة الكبرى، لدعم 143 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

توجيهات تضامن الغربية

وجاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وتنفيذاً لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

تحرك مؤسسة المجتمع المدني

واستهدف المعرض تقديم المساعدات العينية لأهالي قرى "الهياتم"، و"صفط تراب"، و"الأبشيط"، و"بلقينا"، و"شنتنا عياش"، و"العامرية" بمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار توفير حياة كريمة للأسر الأكثر استحقاقاً وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المعرض تضمن توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية المعمرة والأثاث، شملت: "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أوتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، ومفروشات"، مشيراً إلى أن التوزيع يتم بالمجان بالكامل وفقاً لاحتياج كل أسرة وبناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أعدتها المديرية بالتعاون مع الجمعية للوصول إلى الفئات المستهدفة.

رفع كفاءة الخدمات



من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم هذا المعرض يأتي تجسيداً لتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بالدور الحيوي لهذه المعارض في رفع المعاناة عن كاهل الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



وأضاف "شعبان" أن جمعية الأورمان نفذت سلسلة واسعة من المشروعات التنموية والخيرية بمحافظة الغربية، شملت تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة لتوفير مصدر دخل مستدام، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية لمرضى القلب والعيون من خلال إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان في أفضل المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الموسمية ككراتين رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

التوسع في تنظيم المعارض



والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل التوسع في تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية بمختلف مراكز وقرى محافظة الغربية، بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة ورعايتها صحياً واجتماعياً.