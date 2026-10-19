سيناتور أمريكي: الرئيس الأوكراني أبلغنا افتقاره للوصول إلى شبكة ستارشيلد الفضائية

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنتال، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن بأن بلاده "ما تزال تفتقر إلى الوصول الكامل إلى شبكة ستارشيلد الفضائية الحيوية، أو إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات مع الرئيس الأمركي دونالد ترامب".

وقدّم زيلينسكي هذا التحديث لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين خلال مكالمة هاتفية استضافها السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم. وقال بلومنتال "انضممت اليوم إلى السيناتور تيليس لاستضافة تحديث من الرئيس زيلينسكي مع زملائي من الحزبين، واستمعنا منه، وهو أمر مثير للقلق للغاية، إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى شبكة ستارشيلد لا يزالان يعانيان من قصور جزئي".

وأضاف بلومنتال أن "أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يستعدون لاتخاذ إجراءات فورية للتعبير عن استيائهم من عدم منح إدارة ترامب أوكرانيا نفس مستوى الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية والاتصال بالإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل الطائرات المسيّرة وغيرها من المركبات العسكرية، كما كان الحال في بداية أكتوبر الجاري".

وقال بلومنتال إن "الرئيس زيلينسكي مستعد لوقف إطلاق نار متبادل على منشآت الطاقة ومواردها، وعلى المدنيين، شريطة موافقة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مضيفاً أنه "كان الدعم من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لأوكرانيا واضحًا لا لبس فيه، وسنُظهره في الإجراءات القادمة".