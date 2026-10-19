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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: مصر يمكنها استخدام المازوت بدل الغاز المسال بمحطات الكهرباء

رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: مصر يمكنها استخدام المازوت بدل الغاز المسال بمحطات الكهرباء
رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: مصر يمكنها استخدام المازوت بدل الغاز المسال بمحطات الكهرباء

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن مصر يمكنها اللجوء إلى المازوت بدلًا من الغاز الطبيعي المسال في تشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدولة لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة.

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محطات الكهرباء كانت تعمل بالديزل أو المازوت في عام 2005، ومع إدخال الغاز جرى الاستغناء عن المازوت، إلا أنه لا تزال هناك إمكانية لاستخدامه مرة أخرى في محطات توليد الكهرباء.

وأضاف اسامة كمال أن المازوت أكثر صعوبة بعض الشيء في التشغيل، لكنه يمثل بديلًا لتشغيل المحطات الحرارية، لافتًا إلى أن الخيار الأفضل يتمثل في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشدد أسامة كمال على ضرورة الحفاظ على هذه المواد لاستغلالها في أمور أخرى، موضحًا أن استخدام المازوت في توليد الكهرباء أمر يمكن اللجوء إليه، وأن الكهرباء يمكن أن تعمل بصورة طبيعية باستخدام المازوت وإدخاله في عملية التوليد.

لجنة الطاقة الطاقة مصر محطات الكهرباء الغاز المسال المازوت

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