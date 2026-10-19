قطر وسنغافورة تتفقان على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

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اتفق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير المالية في سنغافورة لورانس وونج، على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين قطر وسنغافورة، الذي عُقد في الدوحة اليوم الاثنين.

وأكد أمير قطر ورئيس الوزراء وزير المالية في سنغافورة - وفقًا لوكالة الأنباء القطرية - العلاقات الراسخة التي تربط البلدين، وأهمية اللجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى باعتبارها المنصة الرئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي.

ورحب الطرفان بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث لآلية متابعة التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى، الذي عُقد في الدوحة في سبتمبر 2026، وأكدا مجددًا أهمية هذه الآلية في تيسير المتابعة المنتظمة وترجمة القرارات والاتفاقات الرئيسية الصادرة عن اللجنة إلى خطوات عملية.

وشجع الطرفان الجانبين على مواصلة التواصل على المستويين الرفيع والقطاعي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون وتعميقه في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة والأمن والتعليم والتنمية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

كما رحب الطرفان بتطور التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيات الناشئة، مع الإقرار بإمكانات هذه المجالات التي قد تجعلها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي.

وشجع الطرفان التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والبيانات والابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات الناشئة.

كما شجعا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في تنمية الكفاءات في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات تعزز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وأكد الطرفان أهمية إقامة منظومات رقمية ومنظومات للذكاء الاصطناعي موثوقة وآمنة ومسؤولة، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرة على التكيف الرقمي.

ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن البحري والأمن السيبراني.

وشجع الطرفان السلطات المعنية على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الرقمي والأمن البحري وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز قدرات البلدين على مواجهة التحديات وضمان أمنهما، والتصدي للتحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية المتغيرة.

ورحب الطرفان بتجديد مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة بشأن التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا المنخفضة الكربون.

وأعرب الطرفان عن بالغ القلق إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وأشادا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لتيسير الحوار وخفض التصعيد في المنطقة.

ورحب الطرفان بحصول قطر على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين قطر ورابطة "آسيان"، وبين رابطة "آسيان" ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك من خلال عقد القمة الثالثة بين رابطة "آسيان" ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة "آسيان" ومجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة سنغافورة لرابطة "آسيان" في عام 2027.