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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة المنصورة: إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة بإجمالي مبالغ مالية 1.8 مليون جنيه

رئيس جامعة المنصورة: إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة بإجمالي مبالغ مالية 1.8 مليون جنيه
رئيس جامعة المنصورة: إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة بإجمالي مبالغ مالية 1.8 مليون جنيه
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة المنصورة،الدكتور شريف خاطر، إطلاق «جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة»، عقب موافقة مجلس الجامعة على التصور المقترح للجائزة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 1.8 مليون جنيه، إلى جانب برامج التأهيل والاحتضان ودعم فرص الاستثمار، بهدف مساعدة الطلاب والباحثين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتسويق.

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم /الخميس / ، أن الجائزة تأتي تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة القادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح البيان أن الجائزة تستهدف طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعات تحالف إقليم الدلتا، من خلال مسارين رئيسيين؛ أولهما المسار الطلابي، المخصص لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وثانيهما مسار الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، الذي يركز على الابتكارات البحثية والتطبيقات التكنولوجية القابلة للتسويق.

وأكد الدكتور شريف خاطر ، أن إطلاق الجائزة يعكس توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، نحو بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز دور العلم والمعرفة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى مبادرات عملية تتيح للشباب والباحثين فرصًا حقيقية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات منتجة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجائزة تقدم منظومة متكاملة لدعم أصحاب الأفكار الواعدة، تجمع بين التمويل والتأهيل والاحتضان وربط المشروعات بفرص الاستثمار، بما يساعد على تقييم الأفكار وتطوير جدواها والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ، ويعزز ثقافة المبادرة والعمل الابتكاري، ويدعم توظيف القدرات العلمية والبحثية في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعي الصناعة والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من البحث العلمي، وتشجيع الابتكارات القادرة على تقديم حلول عملية وتلبية احتياجات المجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور طارق غلوش، أهمية الجائزة في تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تطوير ابتكاراتهم البحثية وتطبيقاتهم التكنولوجية القابلة للتسويق، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في معالجة التحديات المختلفة، بما يفتح آفاق أوسع للتعاون مع قطاعي الصناعة والاستثمار.

وبدوره أوضح مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور محمد عبد الخالق، أن قيمة الجوائز المالية للمسار الطلابي تبلغ 600 ألف جنيه، موزعة بواقع 300 ألف جنيه للمركز الأول، و200 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث..أما مسار الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، فتبلغ قيمة جوائزه 1.2 مليون جنيه، موزعة بواقع 500 ألف جنيه للمركز الأول، و400 ألف جنيه للمركز الثاني، و300 ألف جنيه للمركز الثالث، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي في إطار تحالف جامعات إقليم الدلتا، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية، ويربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية في الإقليم، ويفتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاعات الإنتاجية.

رئيس جامعة المنصورةالدكتور شريف خاطر جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة مجلس الجامعة

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