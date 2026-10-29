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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1.8 مليون جنيه.. رئيس جامعة المنصورة يعلن إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة

جائزة جامعه المنصوره
جائزة جامعه المنصوره
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إطلاق «جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة»، عقب موافقة مجلس الجامعة على التصور المقترح للجائزة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 1.8 مليون جنيه، إلى جانب برامج التأهيل والاحتضان ودعم فرص الاستثمار، بهدف مساعدة الطلاب والباحثين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتسويق.

وتأتي الجائزة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة القادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الجائزة طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعات تحالف إقليم الدلتا، من خلال مسارين رئيسيين؛ أولهما المسار الطلابي، المخصص لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وثانيهما مسار الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، الذي يركز على الابتكارات البحثية والتطبيقات التكنولوجية القابلة للتسويق.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن إطلاق الجائزة يعكس توجه الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز دور العلم والمعرفة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى مبادرات عملية تتيح للشباب والباحثين فرصًا حقيقية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات منتجة.

وأوضح أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من البحث العلمي، وتشجيع الابتكارات القادرة على تقديم حلول عملية وتلبية احتياجات المجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

و أكد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أهمية الجائزة في تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تطوير ابتكاراتهم البحثية وتطبيقاتهم التكنولوجية القابلة للتسويق، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في معالجة التحديات المختلفة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع قطاعات الصناعة والاستثمار.

و أوضح الدكتور محمد عبد الخالق، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار وريادة الأعمال، أن الجائزة تتجاوز تقديم الدعم المالي إلى تأهيل أصحاب الأفكار وتوجيههم ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم، وإتاحة فرص الاحتضان وربط المشروعات الواعدة بفرص التمويل والاستثمار، بما يعزز جاهزيتها للتطبيق ويرفع فرص تأسيس شركات ناشئة قادرة على النمو والاستمرار.

تبلغ قيمة الجوائز المالية للمسار الطلابي 600 ألف جنيه، موزعة بواقع 300 ألف جنيه للمركز الأول، و200 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث.

أما مسار الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، فتبلغ قيمة جوائزه 1.2 مليون جنيه، موزعة بواقع 500 ألف جنيه للمركز الأول، و400 ألف جنيه للمركز الثاني، و300 ألف جنيه للمركز الثالث.

وتأتي الجائزة في إطار تحالف جامعات إقليم الدلتا، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية، ويربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية في الإقليم، ويفتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاعات الإنتاجية.

وتعكس الجائزة توجه جامعة المنصورة نحو تهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة، بما يعزز الصلة بين البحث العلمي والتطبيق، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

الدقهلية محافظة جامعه المنصوره

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