طب الزقازيق تحتفل بتخريج أول دفعة من زمالة الابتكار وريادة الأعمال

احتفلت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بتخريج الدفعة الأولى من زمالة وحدة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال (PIPU)، في خطوة جديدة نحو دعم الإبداع الطلابي وربط التعليم الطبي بالتكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال.

أُقيم الحفل بقاعة (أ) بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبإشراف الدكتور محمد الطحلاوي مدير وحدة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال بالكلية.

وشهد الحفل حضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الطحلاوي مدير الوحدة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الزمالة والخريجين.

وتضمن الحفل استعراض مجموعة من المشروعات المبتكرة التي قدمها خريجو الزمالة في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، حيث عكست المشروعات قدرات الطلاب على توظيف المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة في ابتكار حلول عملية تسهم في تطوير القطاع الطبي.

وأشاد الحضور بالمستوى المتميز للمشروعات المقدمة، مؤكدين أهمية احتضان الأفكار الإبداعية وتشجيع الطلاب على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الكلية.

واكد الدكتور محمود طه عميد كليه الطب أنه يأتي تنظيم الزمالة في إطار استراتيجية كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق لدعم الإبداع والبحث والتطوير، وتأهيل كوادر طبية تمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطب والتحول الرقمي.

وأشار إلي أن الاستثمار في عقول الطلاب ودعم أفكارهم المبتكرة يمثلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تطورًا في التعليم الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.