سويلم: توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان

استعرض الدكتور سويلم أبرز مخرجات المباحثات المشتركة، وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان، والتعاون في تأهيل خزان جبل الأولياء، وإعادة تفعيل البعثة المشتركة ببحيرة السد العالي بعد توقفها منذ عام 2013، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والتنسيق الفني بين البلدين، والتوافق بشأن حصر الأضرار الناتجة عن الإجراءات الأحادية الإثيوبية وتحديد التعويضات المطلوبة من الجانب الإثيوبي، وأهمية استمرار الآلية التشاورية لدول حوض النيل.