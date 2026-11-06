نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية والبيئة.. انفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 213 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (30 أكتوبر : 5 نوفمبر 2026).

أبرز الأنشطة والفعاليات:

*الجمعة 30 أكتوبر 2026*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز توجه الدولة نحو بناء شراكات استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، فى فعالية جلسة توعوية نظمتها شركة بيتي – إحدى شركات المراعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للاستدامة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي بالاستدامة وتحويل أهدافها إلى أثر ملموس، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حفل التخرج لطلاب جامعة حورس من كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعي والصيدلية، وذلك في الاحتفالية الكبري التي نظمتها جامعة حورس ، حيث أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بحضور حفل تخرج جامعة حورس، وحضور هذه اللحظة الفارقة من حياة أبنائنا وبناتنا خريجي الجامعة فهذه اللحظة تُمثل جني ثمار سنوات طويلة من التعب، والدراسة، والاجتهاد.

*السبت 31 أكتوبر 2026*

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، فضلاً عن حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني محافظ الفيوم، واللواء دكتور مصطفى الببلاوى محافظ قنا، فعاليات النسخة الخامسة من "مهرجان النباتات الطبية والعطرية" لعام 2026، بالمتحف الزراعي بالدقي.

كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية اليوم بحديقتي ٦ أكتوبر والمبدعين بحي العجوزة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على الحالة العامة للحدائق وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال رعاية المساحات الخضراء .. جاء ذلك بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وعدد من قيادات المحافظة والحي والهيئة.

*الأحد 1 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات IDEIA))، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، في خطوة جديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات البيئية، وتطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.

ووقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمصرف المتحد، لانضمام المصرف المتحد إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بما يتيح للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة فرصة إضافية للتقدم للحصول على التمويل، وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى المصرف وتيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر 2026، والذي يتضمن تنفيذ برنامج لتنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات والشراء الحكومي، إلى جانب استكمال برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، بما يدعم تطوير الخبرات التخصصية للعاملين، ويرسخ تطبيق معايير الجودة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المنشآت الصناعية والمكاتب الاستشارية وممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الملحة على الساحة، علي أهمية الحوار المجتمعي ووسائل الإعلام في رفع الوعي بالجهود المبذولة والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة التحديات والمشكلات المعوقة لتحقيق الاستدامة وصون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، بما يجعل المواطن شريك أساسي في حل هذه المشكلات وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة وسبل الاستفادة المثلى منها.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

*الأثنين 2 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لعدد 23 قرية بمحافظة الدقهلية، موزعة على 6 مراكز هي دكرنس وشربين والمنزلة وبلقاس وميت سلسيل ومنية النصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم الامتدادات العمرانية، وتحديد الاستخدامات المختلفة للأراضي، وتوفير إطار تخطيطي يساعد على تحسين إدارة العمران وتوجيه الخدمات والمرافق داخل القرى.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركاً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة وذلك في إطار جهود رفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال العامة، ومتابعة الأنشطة غير المرخصة، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

*الثلاثاء 3 نوفمبر 2026*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية، والتصدي الحاسم للممارسات العشوائية التي تمثل اعتداء على البيئة وتشويها للمظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية، وعقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام سيارة بإلقاء مخلفات الهدم والبناء على جانبي طريق العاصمة – بدر، وعلى الفور وجه الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لإدارة المخلفات.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود وأنشطة وحدات السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، ومتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وما تحقق من إنجازات في مختلف محاور العمل السكاني، إلى جانب جهود الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسسات المعنية، حيث تم تنفيذ 3288 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي، استفاد منها نحو 235 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لاستعراض مشروعات ومبادرات "الغردقة الخضراء" Green Hurghada)) خلال فعاليات وجلسات المعرض والذي يشارك فيه أكثر من 46 ألف مشارك من الخبراء وصناع القرار و5,500 من كبار المشترين الدوليين في قطاع السياحة والسفر.

*الأربعاء 4 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إطلاق مبادرة لتأهيل عدد 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، كمرحلة أولى من خطة الوزارة لتطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية، بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ودون معوقات، وبما يحفظ استقلاليتهم وكرامتهم.

وواصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملاته التفتيشية والتوعوية على المحال التجارية بمختلف المحافظات ، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتعامل مع المخلفات، حيث تم القيام بحملة تفتيشية على المحال التجارية بحي المطرية بمحافظة القاهرة ، للتأكد من توفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات والتخلص الآمن من الزيوت المعدنية المستعملة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنظيم منصة «حوار»، بالتعاون مع الوزارة ومحافظة الغربية، جولة ميدانية لمجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، ممن سجلوا عبر المنصة، بقريتي نهطاي وشبراملس بمركز زفتى بمحافظة الغربية، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروعات القومية، إلى جانب نماذج التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الإنتاجية والقرى المنتجة، بما يعكس تكامل جهود تطوير البنية الأساسية والخدمات مع دعم الإنتاج المحلي وبناء قدرات المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح جهود محميات جنوب سيناء في إنقاذ ثلاث سلاحف بحرية من نوع «ضخمة الرأس» (Loggerhead Sea Turtle) ، بعد العثور عليها في حالة إجهاد، حيث تم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها ومتابعة حالتها الصحية وإعادة تأهيلها، تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدر بمقتضاها قرار وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية بالتنسيق مع المحافظات الثلاث لاستكمال الطلبات المقدمة من المواطنين على منظومتي التصالح والتقنين، والبالغ عددها نحو 6400 طلب، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة.

*الخميس 5 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم الخريف في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر من العام الحالى، بالقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وأسيوط، والتي عكست حصيلة الجهود المتكاملة في مجالات الرصد البيئي والرقابة والتفتيش الميداني، والتعامل مع المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات، والذى أسهم في الحد من مصادر التلوث وتحسين مؤشرات جودة الهواء.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة دمياط، بمستهدف يصل إلى 7,750 شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى، وتعزيز قدرات مواجهة الآثار البيئية للتغيرات المناخية.

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات مخالفة للاشتراطات البيئية، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع واقعة إلقاء مخلفات في موقع غير مخصص من إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق .