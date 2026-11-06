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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان سكران.. كشف ملابسات مشاجرة بسبب معاكسة شاب لفتيات بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة مشروع «ابني بيتك 7» بمدينة 6 أكتوبر، على خلفية اتهام قائد سيارة ملاكي بمعاكسة فتيات والتحرش بهن لفظيًا، لتتطور الواقعة إلى مشاجرة أسفرت عن إصابته ووقوع تلفيات بسيارته ودراجة نارية، بالإضافة إلى ضبط عصا خشبية «مضرب بيسبول» بحوزته.

بلاغ

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أطرافها.

وبالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما محامٍ حر، قائد سيارة ملاكي، أصيب بسحجات متفرقة بالجسم، وعامل توصيل طلبات يقود دراجة نارية، بمشاركة عدد من أقارب الأخير.

تحرش

وأوضحت التحريات أن بداية الواقعة كانت أثناء سير عدد من الفتيات بالمنطقة، حيث اتهمن قائد السيارة بمعاكستهن والتحرش بهن لفظيًا، ما دفعهن إلى الاستغاثة بالأهالي.

وأضافت أن قائد الدراجة النارية تدخل لمنع قائد السيارة من مغادرة المكان، ووضع دراجته أمام السيارة، إلا أن الأخير حاول الفرار فاصطدم بها، ما تسبب في حدوث تلفيات بالدراجة النارية.

مطاردة

وتطورت الأحداث بعدما تمكن قائد الدراجة وعدد من الأهالي من استيقاف قائد السيارة، الذي أخرج عصا خشبية «مضرب بيسبول» كانت بحوزته، فيما لاحظ المتواجدون أنه في حالة سكر، فتدخل الأهالي للسيطرة عليه، وخلال ذلك أصيب بسحجات متفرقة، كما لحقت تلفيات بسيارته.

وبمناقشة أطراف المشاجرة، تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تفاصيل الواقعة، فيما اتهم قائد السيارة أحد أفراد الطرف الآخر بالاستيلاء على هاتفه المحمول.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة والسيارة والدراجة النارية والعصا الخشبية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

التحرش أكتوبر مشاجرة

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