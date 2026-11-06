فرنسا تسجل 4 إنذارات جديدة بوجود قنابل على متن طائرات هبطت بسلام

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم /الجمعة/، تسجيل أربعة إنذارات جديدة بوجود قنابل على متن طائرات كانت تحلق فوق الأراضي الفرنسية، مؤكدة أن جميع الطائرات هبطت بسلام دون وقوع أي حوادث.

وذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية أن أجهزة تفكيك المتفجرات تجري حاليا عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية اللازمة على متن الطائرات، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد مصدر هذه الإنذارات التي تطال مختلف أنحاء أوروبا.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة التشيكية عن تلقي تهديد جديد يتعلق بوجود عبوات ناسفة على متن عدد كبير من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار براغ أو المغادرة منه، فيما أكدت إدارة المطار أن هذه التهديدات لم تؤثر على سير العمل به.

وأوضحت إدارة المطار أن التهديدات استهدفت ما لا يقل عن ثماني رحلات جوية، من بينها رحلات قادمة من الدنمارك وإسبانيا وبريطانيا، وأخرى مغادرة إلى هولندا وقبرص ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا.

كما أعلنت شرطة كوبنهاجن وجودها في مطار العاصمة الدنماركية على خلفية تهديدات استهدفت حركة الطيران، مؤكدة، وفقا لتقييمها الأولي، أنه لم يكن هناك أي خطر على الركاب أو مستخدمي المطار، وأنها تحقق حاليا في الواقعة.

تأتي هذه الإنذارات الجديدة بعد سلسلة من التهديدات المماثلة التي شهدتها مطارات أوروبية خلال الأيام الماضية؛ إذ أعلنت السلطات وشركات الطيران، أمس الخميس، تعرض ما لا يقل عن 12 رحلة جوية أوروبية لإنذارات بوجود قنابل، كما رافقت مقاتلات عسكرية بعض الطائرات، فيما جرى تحويل مسار رحلتين، من بينهما رحلة كانت متجهة من دبلن إلى روما وحُوّل مسارها إلى فرنسا.

وكانت أربعة إنذارات على الأقل قد استهدفت، الثلاثاء الماضي، رحلات تابعة لشركة الطيران الأيرلندية «رايان إير»، من بينها رحلات من مانشستر إلى مورسيا، ومن لشبونة إلى روما، ومن دبلن إلى كل من روما وصوفيا.