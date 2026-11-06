ضبط عاطل بتهمة سرقة أسياخ حديد من سور بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أسياخ حديدية من أحد الأسوار بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك ورشة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 3 نوفمبر وحال توقفه بشرفة شقته شاهد أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة أسياخ حديدية من أحد الأسوار الخرسانية الكائنة بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام "منشار حديدى" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.