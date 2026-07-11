الحرب مع إيران تضغط على الأمريكيين عبر قفزة جديدة في أسعار الوقود

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد أسابيع من التراجع، مدفوعة بصعود أسعار النفط إثر تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، حسبما ذكرت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، أن متوسط سعر البنزين ارتفع بمقدار 6 سنتات للجالون خلال الأسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو الماضي، وسط اضطرابات في سوق التكرير العالمية وزيادة الصادرات الأمريكية من الوقود.

وجاءت الزيادة في الأسعار مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، الذي لا تزال حركة النفط عبره أقل من مستويات ما قبل الصراع، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

كما زادت الضغوط بعد تعطّل عدد من المصافي في روسيا والولايات المتحدة، وتراجع مخزونات البنزين الأمريكية إلى مستويات تقل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، في حين استفادت المصافي الأمريكية من ارتفاع الطلب العالمي وسجلت صادرات المنتجات النفطية مستوىً قياسيًا.

وفي ظل ذروة موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، تحولت أسعار البنزين المرتفعة إلى قضية سياسية، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار، وطلب التحقيق في احتمال وجود ممارسات احتكارية في السوق.

ويرى محللون أن أسعار البنزين ستظل عرضة للتقلب خلال الفترة المقبلة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، ونقص الإمدادات، وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود.