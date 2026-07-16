رئيس مدينة سفاجا يتابع استكمال أعمال الرصف والتطوير بمنطقة الأهالي

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا استكمال أعمال الرصف والتطوير بمنطقة الأهالي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية بمختلف مناطق المدينة.

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمنطقة الأهالي، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، فضلًا عن إضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير مختلف المناطق والتقسيمات بمدينة سفاجا.

وأكد مسؤولو الشركة المنفذة للأعمال استمرار تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مشيرين إلى أن الأعمال تتم بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.

ومن جانبه، شدد رئيس مدينة سفاجا ، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا حرص الوحدة المحلية على استكمال أعمال التطوير والرصف بمختلف أنحاء المدينة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك للإرتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة بمدينة سفاجا.