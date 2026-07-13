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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الرطوبة الشديدة تضر بالكلى.. 5 أعراض لا يجب تجاهلها أبدا

الكلى
الكلى
هاجر هانئ
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الرطوبة العالية ليست مجرد مصدر إزعاج، بل قد تُرهق الكلى دون أن تشعر. فبينما يربط معظم الأشخاص الطقس الحار والرطب بالجفاف أو الإجهاد الحراري أو التعب، تُعدّ الكليتان من أوائل الأعضاء التي تتأثر سلبًا عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل. ولأن تلف الكلى غالبًا ما يتطور دون أن يلاحظه أحد، يغفل الكثيرون عن العلامات التحذيرية المبكرة حتى تتفاقم الحالة.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، فإن فهم أعراض مشاكل الكلى المرتبطة بالحرارة يمكن أن يساعد في منع المضاعفات طويلة المدى.

كيف تؤثر الرطوبة الشديدة على الكلى؟


تؤدي الرطوبة العالية إلى صعوبة تبخر العرق، مما يقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه. ونتيجة لذلك، يستمر الجسم في فقدان السوائل عن طريق التعرق، حتى دون أن يشعر بذلك. وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل على مدار اليوم، يحدث الجفاف، مما يُجبر الكليتين على العمل بجهد أكبر للحفاظ على توازن السوائل والكهارل في الجسم.

قد يؤدي فقدان السوائل المتكرر هذا إلى انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الكليتين، مما يؤثر على قدرتهما على تصفية الفضلات بكفاءة. غالبًا ما يلاحظ الأطباء ارتفاعًا طفيفًا في مستويات الكرياتينين خلال فصل الصيف، خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء. ولحسن الحظ، تعود هذه المستويات عادةً إلى طبيعتها مع الترطيب في الوقت المناسب، شريطة تشخيص المشكلة مبكرًا. من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا أن شرب الماء عند الشعور بالعطش فقط يكفي. في الظروف الحارة والرطبة، لا يُعدّ العطش دائمًا مؤشرًا موثوقًا للترطيب، خاصةً بين كبار السن.

خمسة أعراض تصيب الكلى يجب ألا تتجاهلها أبداً


نادراً ما يُسبب الإجهاد الكلوي الناتج عن الحرارة ألماً شديداً في البداية. بدلاً من ذلك، انتبه لهذه العلامات التحذيرية البسيطة:

التبول بكميات أقل من المعتاد
يُعدّ انخفاض كمية البول من أوائل علامات الجفاف وإجهاد الكلى. إذا كنت تتبول بوتيرة أقل رغم الحرارة، فقد تكون كليتاك تحاولان الاحتفاظ بالماء.

بول أصفر داكن أو ذو رائحة نفاذة
يشير البول المركز إلى عدم كفاية الترطيب. أما البول الداكن باستمرار فقد يزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى والتهابات المسالك البولية.

إرهاق أو ضعف غير معتاد
الشعور بالتعب المفرط أو الخمول أو الثقل غير المعتاد على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يشير إلى أن الجفاف يؤثر على وظائف الكلى.

تورم في القدمين أو الكاحلين
عندما تكافح الكلى لتنظيم السوائل، قد يحدث تورم طفيف في الأطراف السفلية، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

غثيان مستمر أو فقدان الشهية
مع بدء تراكم الفضلات نتيجة لانخفاض وظائف الكلى، يعاني بعض الأشخاص من الغثيان، أو ضعف الشهية، أو شعور عام بالمرض.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟


تُعد بعض الفئات أكثر عرضة لمشاكل الكلى المرتبطة بالحرارة، بما في ذلك:

الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن
الأفراد المصابون بداء السكري
أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
كبار السن
العاملون في الهواء الطلق والأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في التنقلات اليومية
الأفراد الذين يتناولون أدوية تؤثر على توازن السوائل، مثل مدرات البول
حتى فترات الجفاف القصيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى في هذه المجموعات.
كما يزيد فصل الصيف من خطر الإصابة بحصى الكلى والتهابات المسالك البولية.
يلاحظ الأطباء عادةً ازدياداً في حالات حصى الكلى خلال الأشهر الحارة، لأن الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيز البول، مما يُسهّل تبلور المعادن. وبالمثل، فإن انخفاض تناول السوائل يُقلل من التخلص الطبيعي من البكتيريا في المسالك البولية، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

الخبر السار هو أن الوقاية من مشاكل الكلى المرتبطة بالحرارة عادةً ما تكون بسيطة. اشرب السوائل بانتظام طوال اليوم بدلاً من الانتظار حتى تشعر بالعطش. تجنب فترات طويلة بدون ماء، خاصةً إذا كنت في الهواء الطلق أو تمارس الرياضة. مراقبة لون البول وعدد مرات التبول يمكن أن توفر مؤشرات قيّمة حول مستوى ترطيب جسمك.

الأهم من ذلك، لا تتجاهل التعب المستمر، أو قلة التبول، أو غيرها من الأعراض الطفيفة خلال فترات الرطوبة العالية. فالتشخيص المبكر واتباع عادات ترطيب بسيطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حماية كليتيك من الإجهاد غير الضروري.

الكلى تلف الكلى الإجهاد الكلوي التبول

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