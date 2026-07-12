إصابة بطل «حضرة المتهم أبي».. تعرّف على أعراض أمراض الحجاب الحاجز

أثار إصابة الفنان أحمد جلال عبد القوي بمرض سرطان الحجاب الحاجز حالة كبيرة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وجسّد الفنان أحمد جلال عبد القوي العديد من الأعمال الفنية كان أشهرها مسلسل حضرة المتهم أبي وحياة الجوهرى والحالة ج .

وتُعد أمراض الحجاب الحاجز بصفة عامة من المشكلات الصحية التي لايوجد وعي كبير بها مما يتسبّب في زيادة حدوث المُضاعفات.

ووفقًا لما جاء في موقع wakemed نعرض لكم أهم العلامات التى تكشف وجود مرض في الحجاب الحاجز.

أعراض أمراض الحجاب الحاجز

تختلف أعراض أمراض الحجاب الحاجز باختلاف نوع المرض، ولكنها بشكل عام تشمل ما يلي:

الزرقة، وهي عبارة عن لون أزرق خفيف على الجلد، خاصة حول الفم والعينين والأظافر

الشعور بعدم الراحة أو صعوبة التنفس

نقص الأكسجة، نقص الأكسجين في الدم

ألم في منطقة الصدر أو الكتف أو البطن

ضيق في التنفس

تسرع القلب (زيادة معدل ضربات القلب)

الشلل، في حالات نادرة

قد يعاني الأشخاص المصابون بفتق الحجاب الحاجز، وهي حالة تندفع فيها المعدة لأعلى عبر الحجاب الحاجز، من أعراض مثل:

طعم مر في الفم

ألم في البطن، نزيف أو فقدان للدم

التجشؤ

ألم صدر

عسر البلع (صعوبة البلع)

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

الشعور بالغثيان

التواء المعدة، وهو التواء في المعدة يؤدي إلى انقطاع إمداد الدم.

حرقة في المعدة

التقيؤ