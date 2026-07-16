بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 14.58 نقطة بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8664.52 نقطة، إذ جرى تداول نحو 301 مليون سهم عبر 19 ألفا و949 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 78.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 54.79 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8853.92 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 207 ملايين سهم من خلال 11 ألفا و701 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 37.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 6.72 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 9073.87 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 94 مليون سهم عبر 8248 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 41.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 68.58 نقطة بما نسبته 0.68% ليصل إلى مستوى 10200.66 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 164 مليون سهم عبر 8727 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 30 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مواشي" و"أولى وقود" و"الأنظمة" و"السور" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "يونيكاب" و"بترولية" و"وطنية" و"الاعادة" و"مينا" الأكثر انخفاضا.