روسيا تعلن شن ضربات جماعية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جماعية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف ومرافق الموانئ في مقاطعة أوديسا حيث تضررت شركات الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف التي تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت في كييف المؤسسة التي تقوم بتجميع مسيرات "ليوتي" و"ليليكا-100" بجانب إستهداف مرافق البنية التحتية في ميناءي أوديسا ويوجني وخمسة خزانات للوقود ومواد التشحيم.



وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف سفينة شحن جافة كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك كانت تحمل شحنة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وختمت الدفاع الروسية بيانها : وقرب جزيرة زميني تم استهداف زورق سريع تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.