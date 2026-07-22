عمرو الدردير: كسروا اللوائح من أجل مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

انتقد الإعلامي عمرو الدردير الجدل الدائر حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، معبرًا عن رفضه لأي استثناءات أو تعديلات تُطبق خلال الموسم الجاري.

وقال الدردير: “كسروا اللوائح عشان الأهلي يخش دوري الأبطال، زي ما حصل في قصة جائزة نادي القرن، لما الـ7 كانت أكبر من الـ9”، في إشارة إلى الجدل التاريخي المرتبط بلقب نادي القرن الأفريقي.

وتأتي تصريحات الدردير في ظل النقاش المستمر بشأن إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة من مصر في دوري أبطال أفريقيا، وهو المقترح الذي أثار تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى ضرورة تطبيقه بدءًا من الموسم المقبل، ومعارض يرفض تطبيق أي تعديل على لوائح الموسم الحالي



