قرب الزمالك من الرخصة.. كلمة السر في إنهاء أزمة نداي مع الأبيض

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن المحامي الدولي نصر عزام لعب دورا محوريا في غلق ملف مستحقات السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الزمالك السابق، وهو الملف الذي كان يمثل العقبة الأخيرة أمام حصول النادي على الرخصة الإفريقية.

وأوضح جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاتبا:نصر عزام كلمة السر في غلق ملف السنغالي ابراهيما نداي.. وحصول الزمالك على الرخصة الإفريقية.

واقترب نادي الزمالك من إسدال الستار على واحدة من أبرز القضايا المالية التي واجهته خلال الفترة الماضية، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق السنغالي إبراهيما نداي بشأن تسوية مستحقاته المالية، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكدت مصادر داخل النادي أن المفاوضات التي قادها محامي الزمالك نصر عزام شهدت تقدماً كبيراً، بعدما أبدى اللاعب موافقته على المقترح المقدم من إدارة النادي، وهو ما يمهد لإغلاق الملف بصورة نهائية.

تفاصيل الاتفاق بين الطرفين

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق ينص على حصول إبراهيما نداي على 40 في المائة من إجمالي مستحقاته المالية دفعة واحدة، على أن يتم سداد النسبة المتبقية، والبالغة 60 في المائة، على أربعة أقساط شهرية متساوية، وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه بين الجانبين.