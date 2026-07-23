عصام سالم: مدرب الزمالك الجديد لن يسمح بتواجد أزمات داخل غرفة الملابس

ذكر الناقد الرياضي عصام سالم أن المدرب الصربي فوك رازوفيتش قادر بشخصيته على السيطرة على غرفة اللبس بنادي الزمالك ومنع حدوث أي أزمات داخلية بالفريق.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا لست ضد رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك، ولكن طريقة رحيلة كانت لا بد أن تكون بشكل لائق عن ذلك».

وأردف قائلًا: «الزمالك أهدر أكثر من فرصة تدريبية لمعتمد جمال بعدما جاءته عروض مغربية وليبية في الفترة الأخيرة».

ورأى سالم أن المدير الرياضي بالزمالك جون إدوارد هو أدرى شخص بظروف نادي الزمالك والفريق.

وتابع قائلًا: «مدرب الزمالك الجديد لن يسمح بتواجد أزمات داخل غرفة ملابس الزمالك».