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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أقل سعر دولار 26-7-2026

الدولار
الدولار
محمد يحيي

شهدت أدني سعر دولار مقابل الجنيه؛ استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 26-7-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أول يوم عمل

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم وذلك بعد إجازة استمرت 3 أيام متصلة.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.34 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي،التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، الإسكندرية".

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري، المصرف المتحد، قناة السويس،التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".و

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي " سايب، HSBC".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الأصول والخصوم

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% علي أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

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