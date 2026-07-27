دعبس: المنظومة التعليمية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أشاد الدكتور نبيل دعبس ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم.

وقال دعبس إن الاجتماع الثلاثي الذي ترأسه الرئيس وضم كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد المطلب يأتي في إطار دعم الرئيس للمنظومة التعليمية وإصدار تعليمات و توجيهات بالعمل علي تحديث و تطوير المنظومة التعليمية بأكملها والاهتمام بكل ما هو جديد سواء من حيث نوعية المدارس أو المناهج الدراسية أو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المنظومة التعليمية وهذا ما أحدث طفرة غير مسبوقة في المنظومة التعليمية.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ الي أن الرئيس كان سابقا بتوجيهات للعمل علي ضرورة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وكذلك إنشاء المدارس التكنولوجية من أجل مسايرة لغة العصر و مستجدات العصر وبما يؤهل الخريج لسوق العمل داخليا و خارجيا.

وثمن دعبس تنوع مصادر التعليم ما قبل الجامعي سواء التعليم العام أو الفني أو المدارس ذات الطابع الخاص مثل استم أو اليابانية أو المدارس الألمانية الفنية أو المدارس ذات الصلة بالقطاع الخاص او المدارس التكنولوجية بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الحكومية هو ما يوفر فرص تعليمية متعددة أغلبها لها مجال في سوق العمل.

وثمن دعبس التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشراكات مع إيطاليا وألمانيا، يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أشاد دعبس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية ، مشيرا إلى أن التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، مثل مؤسسة البكالوريا الدولية والجامعات اليابانية والأمريكية، يعكس حرص الدولة على نقل أفضل الخبرات العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت المصرية.