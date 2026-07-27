برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم تعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية، تعكس رؤية استراتيجية تعتبر التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقالت الأتربي، في تصريح اليوم، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم يحمل رسائل مهمة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي حديث يرتبط باحتياجات سوق العمل، ويواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشادت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشراكات التي أبرمتها الدولة مع إيطاليا وألمانيا واليابان، إلى جانب التعاون المرتقب مع جامعة هارفارد، مؤكدة أن هذه الخطوات ستسهم في نقل الخبرات الدولية إلى المنظومة التعليمية المصرية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأضافت أن اهتمام الرئيس بمراجعة مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الانفتاح على أفضل النظم التعليمية العالمية وصون الشخصية المصرية.

وأكدت الأتربي أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير التعليم قبل الجامعي والفني، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار هو الضمانة الحقيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030