قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
تفاصيل تصدر مصر لمؤشرات الشفافية والإفصاح للموازنة.. إنفجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم تعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
معتز الخصوصي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية، تعكس رؤية استراتيجية تعتبر التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقالت الأتربي، في تصريح اليوم، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم يحمل رسائل مهمة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي حديث يرتبط باحتياجات سوق العمل، ويواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشادت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشراكات التي أبرمتها الدولة مع إيطاليا وألمانيا واليابان، إلى جانب التعاون المرتقب مع جامعة هارفارد، مؤكدة أن هذه الخطوات ستسهم في نقل الخبرات الدولية إلى المنظومة التعليمية المصرية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأضافت أن اهتمام الرئيس بمراجعة مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الانفتاح على أفضل النظم التعليمية العالمية وصون الشخصية المصرية.

وأكدت الأتربي أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير التعليم قبل الجامعي والفني، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار هو الضمانة الحقيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

لرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير المنظومة التعليمية المؤسسات التعليمية الدولية الجمهورية الجديدة بناء الإنسان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

بيراميدز

هاني سعيد: بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا الأربعاء

محمد عامر

محمد عامر يضمن أول ميدالية لمصر ببطولة العالم للكبار في سلاح السيف

بيرلو

بيرلو يدافع عن نفسه بعد أزمة المراهنات وابتعاده عن تدريب منتخب إيطاليا

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد