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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2377 بالحسينية وأبو كبير يستفيدون من القوافل الطبية .. وتحويل 159 للعمليات

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة بنك الشفاء المصري، في تنظيم القوافل الطبية المجانية بمركزي الحسينية وأبو كبير، والتي نجحت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2377 مواطنا على مدار أربعة أيام، ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى إسماعيل المصلحي، منسق عام القوافل الطبية وعضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات والمشرف على القوافل، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمركز الحسينية يومي 3 و4 أغسطس الجاري، شملت تخصصات الرمد والعظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1415 حالة، وتحويل 39 حالة لإجراء عمليات جراحية، و89 حالة لإجراء عمليات رمد، بالإضافة إلى تحديد 325 حالة تحتاج إلى نظارات طبية.

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمركز أبو كبير يومي 5 و6 أغسطس الجاري، شملت تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 962 حالة، وتحويل 31 حالة لإجراء عمليات جراحية وبذلك بلغ إجمالي ما تم تقديمه من خدمات طبية خلال القافلتين 2377 مواطنا بمركزي الحسينية وأبو كبير على مدار أربعة أيام، مع تحويل 89 حالة لإجراء عمليات رمد، و70 حالة لإجراء عمليات جراحية، إلى جانب تحديد 325 حالة تحتاج إلى نظارات طبية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستكمل القوافل الطبية المجانية أعمالها بمدينة القنايات يومي 7 و8 أغسطس الجاري، في إطار خطة التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية لأبناء المحافظة، حيث تستهدف القوافل تقديم الخدمات الصحية لنحو 5 آلاف مواطن من أبناء محافظة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المجانية إلى جميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي قطاع الصحة اهتماما بالغا، وتحرص على دعم جميع المبادرات والقوافل الطبية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية إلى مستحقيها، بما يحقق رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.

يذكر أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أنشئت تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف بذل كافة الجهود لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم المرضية، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية ويمكن للمواطنين تسجيل الاستغاثات والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

الشرقية محافظ الشرقية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري

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