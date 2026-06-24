سيف جعفر يقترب من الرحيل عن الزمالك الموسم المقبل.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن ،عن اقتراب اللاعب سيف جعفر للرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"سيف جعفر يقترب من الرحيل عن الزمالك الموسم المقبل.

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور، أن سيف جعفر لاعب فريق الزمالك كلف وكيله بالبحث عن عرض احتراف خارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم دخوله قائمة المباريات منذ شهر يناير الماضي.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، كان هناك اهتمام من بعض الأندية المحلية لضم اللاعب خلال يناير الماضي ولكنه لم يرحل عن الفريق ولكن بعد خروجه من حسابات معتمد جمال بدأ في العمل على إيجاد وجهته المقبلة.