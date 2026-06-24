انفراجة كبرى في الزمالك.. الإدارة تنجح في غلق 8 قضايا دولية وتقترب من إنهاء الملف الشائك

قال مجلس إدارة نادي الزمالك إنه حقق تقدمًا ملحوظًا في ملف القضايا الدولية؛ بعدما نجح في إنهاء 8 قضايا من أصل 18 قضية كانت تهدد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الإدارة لتسوية الملفات العالقة، وتقليل الأعباء المالية والقانونية التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والرياضي.



وتواصل إدارة الزمالك العمل على إنهاء القضايا المتبقية، من أجل تفادي أي عقوبات محتملة قد تؤثر على الفريق، خاصة فيما يتعلق بقيد اللاعبين أو الالتزامات المالية الدولية.



وأشارت إلى أن النجاح في غلق عدد كبير من هذه الملفات يعد بمثابة دفعة قوية للنادي خلال المرحلة الحالية، في ظل سعي الإدارة لتهيئة الأجواء المناسبة للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للاستحقاقات المقبلة محليًا وقاريًا.