تنظيم الاتصالات يكشف عن إجراء الجهاز بشأن أزمة خطوط المحمول

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل أزمة تسجيل خطوط للاتصالات بأسماء مواطنين دون علمهم، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهاز اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة أي مخالفات تتعلق بعمليات بيع وشراء خطوط المحمول.

وقال "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن الجهاز استعان في وقت سابق بالموزعين والوكلاء للمساعدة في عمليات بيع أجهزة التليفون المحمول وخطوط الاتصالات، إلا أنه مع ظهور مشكلات مرتبطة ببيانات العملاء، بدأ الجهاز في اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لضبط منظومة البيع والتسجيل.



وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ في عام 2021 خطوة جديدة للتعامل مع هذه المشكلات، من خلال إتاحة خدمات إلكترونية للمواطنين عبر تطبيق "مي انترا"، بما يتيح للمستخدمين الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم والاستفادة من الخدمات المرتبطة بها.



وشدد على أن الجهاز بدأ في اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط في عمليات بيع وشراء خطوط المحمول من خلال التعرف على البصمات الحيوية للمستخدم، بما يضمن تسجيل الخطوط بصورة صحيحة والتحقق من بيانات أصحابها، ويحمي المواطنين من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.