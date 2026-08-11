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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي ينعى ضحايا حادث الدواويس: «شهداء لقمة العيش».. نبكي عليهم من قلوبنا

نشأت الديهى
نشأت الديهى
شيماء جمال

نعى الإعلامي نشأت الديهي، ضحايا حادث الدواويس، معربًا عن حزنه وتأثره الشديد بما حدث، ومؤكدًا شعوره بأسر الضحايا في هذه اللحظات الصعبة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، إن ضحايا الحادث يستحقون وصف «شهداء لقمة العيش».

وأضاف الديهي: «نبكي عليهم من قلوبنا وحاسس بأسرهم»، معبرًا عن تعاطفه مع أسر الضحايا وما يمرون به من ألم بعد فقدان ذويهم.

وأكد الإعلامي أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل كسب قوت يومهم، قائلا : «ناس كتير في مصر شقيانة علشان تاكل بالحلال».

نشأت الديهي حادث الدواويس شهداء لقمة العيش بالورقة والقلم

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