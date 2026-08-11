برلماني يتكفل برحلة عمرة لأحد أفراد أسرة كل متوفى بحادث الإسماعيلية

أعلن النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب، عن مبادرة إنسانية لمساندة أسر ضحايا حادث الإسماعيلية الأليم، وذلك من خلال تحمل «مؤسسة التلواني لتنمية المجتمع» كامل تكاليف رحلة عمرة لأحد أفراد أسرة كل متوفى في الحادث، وإهداءً ثوابها إلى أرواح الضحايا.

وأكد التلواني أن المبادرة تأتي تعبيرًا عن التضامن مع أسر الضحايا ومساندتهم في هذه المحنة، مشيرًا إلى أن الوقوف إلى جانب الأسر في مثل هذه الظروف الصعبة يجب ألا يقتصر على كلمات التعازي والمواساة، وإنما يمتد إلى خطوات عملية تعكس المشاركة الصادقة في ألمهم.

تحديد الأسر المستفيدة واستكمال إجراءات رحلات العمرة

وأوضح أن تحديد الأسر المستفيدة واستكمال إجراءات رحلات العمرة سيتم بالتنسيق المباشر مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة، بما يضمن وصول المبادرة إلى أسر جميع المتوفين المستحقين.

وتقدم النائب إسلام التلواني بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال التلواني: «نعلم أن لا شيء في الدنيا يعوّض أسرة عن فقدان عزيز، ولكن واجبنا أن نكون إلى جوار أهلنا بالفعل قبل القول. نسأل الله أن يتقبل من رحلوا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء».