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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهن الموسيقية ناعية هاني شنودة: أبرز رواد الموسيقى الحديثة وصاحب بصمة فنية لا تنسى

الموسيقار الكبير هاني شنودة
الموسيقار الكبير هاني شنودة
أ ش أ

أعربت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ، ببالغ الحزن والأسى ، عن تعازيها في وفاة الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية، أثرى خلالها الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي بإبداعاته الخالدة، مؤكدة أنه كان أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة وصاحب بصمة فنية لا تُنسى في التلحين والتوزيع الموسيقي واكتشاف ورعاية العديد من المواهب التي أثرت الساحة الفنية.

وأكدت نقابة الموسيقيين، في بيان، أن الفقيد كان رمزًا للعطاء والإبداع، ترك إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال، بما قدمه من أعمال خالدة أسهمت في إثراء الثقافة والفن المصري والعربي.

وأضاف البيان أن النقابة نقيبا ومجلسا تنعي هذا القامة الفنية الكبيرة، وتتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جموع الفنانين والموسيقيين ومحبيه في مصر والوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الموسيقار الكبير هاني شنودة نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل

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