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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان تؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق وتعزيز مشروعات التنمية الصناعية

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
أ ش أ

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز مشروعات التنمية الصناعية، إلى جانب استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات للحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تحقيق التكامل بين تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات المرافق والبنية الأساسية والخدمات، فضلًا عن دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالمواصفات الفنية وضغط الجداول الزمنية للتنفيذ، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالمشروعات.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى تشغيل أول موزع كهرباء بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة المقامة على مساحة 2200 فدان ضمن خطة تنفيذ 18 موزعًا كهربائيًا لخدمة المنطقة الصناعية، بما يوفر تغذية كهربائية متكاملة لنحو 500 مصنع، ويعزز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف مياه الصناعي بالمدينة والتي أوشكت أعمالها على الانتهاء، بما يدعم التوسعات الصناعية ويرفع كفاءة منظومة المعالجة وفق أعلى المعايير البيئية، فضلاً عن أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية، والتي تشمل تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بعدد من الأحياء، واستكمال تطوير الطرق بالمناطق الصناعية.

وفي قطاع الخدمات، تناول التقرير موقف تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الخدمات، وتحسين مؤشرات رضا المواطنين، إلى جانب متابعة الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الصحة العامة.

وشمل التقرير نتائج الحملات الميدانية لإزالة مخالفات تغيير الاستخدام بالمدينة، والتعديات على المرافق العامة، وإزالة الوصلات غير القانونية لشبكات المياه، فضلا عن حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمختلف أحياء المدينة.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تمت متابعة أعمال التشطيبات والواجهات وتنسيق الموقع العام والطرق الداخلية والخدمات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير مجتمع عمراني متكامل ومستدام.

كما تابعت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروع محطة رافع مياه الشرب بمدينة حدائق العاشر من رمضان، حيث تم التأكيد على تكثيف الأعمال، وزيادة معدلات التنفيذ، وإعداد برامج زمنية تفصيلية للانتهاء من المشروع، لما يمثله من أهمية في تحسين ضغوط المياه وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد بمياه الشرب بالمدينة.

وفي إطار متابعة مشروعات المرافق، تابعت الوزيرة أعمال تنفيذ موزعات الكهرباء بالأحياء الجديدة، وإطلاق التيار الكهربائي بموزع (11S)، والذي يخدم أحياء الربيع واللوتس والزيتون والريحان، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية ويواكب معدلات النمو العمراني.

كما شمل التقرير نتائج تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات، وأعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، والحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من أحياء المدينة، والتي استهدفت استعادة الانضباط بالشوارع والميادين، وتحسين السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وزيرة الإسكان المجتمعات العمرانية الإسكان

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