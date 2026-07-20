3550 منحة تدريب مجانية حصاد التعاون بين العمل والساليزيان الإيطالي

التقى حسن رداد وزير العمل اليوم، وفدًا من معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو بالقاهرة"، وذلك في إطار متابعة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والمعهد، وبحث خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الشباب، وربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال برامج تدريبية مجانية تُنفذ وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين الذين يمتلكون خبرات متميزة في مجال التدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، تنفيذًا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وشهد اللقاء استعراض نتائج التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد، والتي عكست نجاح الشراكة في تنفيذ برامج تدريبية مجانية عالية الجودة. ففي فرع المعهد بالقاهرة، بلغ عدد المستهدفين بمنح وزارة العمل 3321 متدربًا، تخرج منهم حتى الآن 2750 متدربًا بعد اجتياز برامج تدريبية في 23 مهنة يحتاجها سوق العمل، إلى جانب برامج في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وتنمية المهارات الحياتية، والحصول على شهادات تدريب بمعايير دولية. كما امتد التعاون إلى فرع المعهد بالإسكندرية، حيث استفاد 800 متدرب من المرحلة الأولى للمنحة في عدد من التخصصات الفنية، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج التعاون بفرعي القاهرة والإسكندرية إلى 3550 متدربًا من إجمالي 4121 متدربًا مستهدفًا.

وبحث الجانبان خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يشمل استمرار تنفيذ برامج التدريب المجاني، والتوسع في مجالات التعاون وتطوير مراكز تابعة للوزارة،بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب تعزيز الربط بين التدريب والتشغيل، بما يتيح فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها.

كما تناول اللقاء التنسيق بشأن الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى توظيف وحفل تخرج المستفيدين من منحة وزارة العمل بالتعاون مع المعهد، والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الشركات، بما يسهم في توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين.

وشهد اللقاء أيضًا بحث الترتيبات الخاصة باحتفال معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" بمرور 100 عام على إنشائه بالقاهرة، والمقرر تنظيمه، باعتباره مناسبة تعكس تاريخ المعهد ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في مجال التدريب المهني وإعداد الشباب لسوق العمل.

حضر اللقاء من المعهد دون توماس جون ليو الوكيل الاقليمي للساليزيان دون بوسكو بالشرق الاوسط، والمهندس مينا نصر المنسق العام للكورسات بدون بوسكو القاهرة، ومن وزراة العمل ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لشؤون منح تراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة.