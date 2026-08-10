رامي عياش عن خلافه مع فضل شاكر: هاجموني بدون سبب ومتواصلش معايا

تحدث الفنان رامي عياش عن الخلاف الذي جمعه بالفنان فضل شاكر، موضحًا أنه لم يحدث أي تواصل بينهما حتى الآن، رغم مرور فترة على الأزمة، ومؤكدًا أنه كان يتوقع أن يبادر فضل بالاتصال به، خاصة أنه يرى أن الهجوم الذي تعرض له جاء دون سبب واضح.

وقال رامي عياش خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: إنه استغرب بسبب عدم تواصل فضل شاكر معه بعد الخلاف الأخير.

وأضاف رامي عياش: «بعتقد الأخلاق دائمًا بتبين بالمواقف، والرجولة الحلوة بتبين، إذا بدك جوهر الشخص، ما صار، ما بعرف ليش».

وقال رامى عياش ،معلقا: «أنا بعتقد إنه إذا الغلط معروف شو هو كنا بنحكي فيه، أم ما في سبب؟ ما في سبب بعتقد أبشع شيء بالحياة يكون في شيء كبير من دون سبب .

ورغم حديثه عن الخلاف، شدد رامي عياش على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه فضل شاكر، مؤكدًا أنه يتمنى له ولعائلته الخير، وقال: «بتمنى له كل الخير، وكنت لطالما أقول إنه أنا فضل كثير بحب له صوته، وبحب له ابنه، وبتمنى لهم كل الخير».

ورفض رامي وصف موقفه بأنه مجرد عتاب محبة وأكد أنه لا يمانع الاعتذار وإنهاء أي خلاف إذا عرف أنه أخطأ.