أحمد سعد يستعد لإحياء حفل ضخم في يلا ساحل الخميس

​يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل، الموافق 13 أغسطس، في الساحل الشمالي، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الفنية والترفيهية لمبادرة يلا ساحل، ومن المقرر أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، إلى جانب عدد من أغاني ألبوماته الجديدة.



​وتأتي هذه السهرة الغنائية المرتقبة استكمالاً للنجاح الكبير الذي تحققه مبادرة يلا ساحل منذ إطلاقها الرسمي في 10 يوليو الماضي عبر مؤتمر صحفي موسع؛ بهدف تعزيز مكانة الساحل الشمالي وجهةً سياحيةً واستثماريةً عالميةً على مدار العام.

​وكان أحمد سعد قد شارك في احتفالية انطلاق المبادرة بتقديم فقرة مميزة إلى جانب تامر حسني وسانت ليفانت، حيث شهدت الاحتفالية تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

​جدير بالذكر أن خريطة فعاليات يلا ساحل تضم تنوعاً كبيراً بين الأنشطة الفنية، الثقافية، والرياضية، لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة لرواد الساحل الشمالي طوال الموسم.



تفاصيل ألبوم الإلكترو لـ أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.



ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.