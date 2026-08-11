رئيس الوفد ينعى ضحايا حادث الدواويس الأليم

نعى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الأسى والحزن ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة 30 آخرين.

وأكد رئيس الوفد، في بيان له: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ننعى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته».

وتقدم «البدوي» بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أعرب الدكتور السيد البدوي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.