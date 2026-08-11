وزيرا التضامن والعمل يتابعان تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، ونقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ومديرية العمل بالإسماعيلية بسرعة اتخاذ الإجراءات لجمع المعلومات الكاملة وبحث صرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، إلى جانب صرف الإعانات اللازمة للمصابين، وفقًا لحالة كل منهم وما يحدده التقرير الطبي الخاص بالحادث، ووفقا للوائح والنظم المعمول بها في الوزارتين.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.