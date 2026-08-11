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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يدعو المصريين بالخارج لدعم ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام

النائب إسلام التلواني
النائب إسلام التلواني
محمد الشعراوي

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدعم ترشيح أطفال وفتيان غزة لجائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن أطفال القطاع أصبحوا رمزًا لمعاناة إنسانية تستوجب تحرك الضمير العالمي.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: أرواح بريئة لا تزال تُزهق جراء الحرب وسياسات حكومة نتنياهو، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من الجوع ونقص الأدوية والاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في وضع حد للمأساة الإنسانية.

أصحاب الضمائر الحية حول العالم

ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع أصحاب الضمائر الحية حول العالم لدعم  ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام.

وشدد التلواني، على المصريين يالخارج، العمل على إيصال صوت أطفال غزة ومعاناتهم إلى المجتمعات التي يعيشون فيها، لدعم مواقفهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وتابع عضو مجلس النواب: الدفاع عن أطفال غزة وحقهم في الحياة والسلام والكرامة يتجاوز الخلافات والمواقف السياسية، قائلاً: «أطفال غزة لم يختاروا الحرب، ولا يجوز أن يكونوا هم من يدفع ثمنها».

النائب إسلام التلواني لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب النواب غزة

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