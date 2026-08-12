قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار جزار هارب في واقعة ضبط 800 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة ضبط 800 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة داخل محل جزارة بالمحلة.

قرار عاجل



كما وجهت النيابة بسرعة ضبط الجزار الهارب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله لهروبه أثناء واقعة الضبط .

شنت الجهات المعنية مكونة من الطب البيطري والتموين وهيئة سلامة الغذاء حملة مكبرة ضبطا خلالها 800 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر داخل محل جزارة داخل منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى.

ضبط لحوم خارج المجازر

في المقابل نفت مصادر داخل هيئة الطب البيطري والتموين بالغربية ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية والسوشيال ميديا حول ضبط لحوم احصنه أو خيول وغيره لافتة إلي أخذ عينات من اللحوم للتأكد من صلاحيتها من عدمه والوقوف علي نوعية الذبائح .

ردع مخالفين

الجدير بالذكر شن حملات متعددة للرقابة علي كافة المحلات التجارية والمطاعم والمولات الرقابة على كافة أنواع اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.