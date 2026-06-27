قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حديث صلاة التسابيح .. كيفية أدائها وأهم المعلومات الواردة عنها

صلاة التسابيح
صلاة التسابيح
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة التسابيح مشروعة مستحبة وثوابها عظيم، وحديثها ثابت مروي من طرق كثيرة صححه أئمة من أهل الحديث وأقل درجاته الحُسْن، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن تركها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في المسائل المختلف فيها.

حديث صلاة التسابيح

وكشفت دار الإفتاء، في فتوى لها، عن حديث صلاة التسابيح الوارد بشأنها في السنة النبوية المطهرة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّة».

حكم صلاة التسابيح

وذكرت دار الإفتاء أن القول بأن هذه صلاة التسابيح مشروعة مستحبة هو مذهب الشافعية والحنفية وقول عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويُروَى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"؛ حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.

ويجيب أصحاب الرأي الأول: بأن هذه الصلاة مرويةٌ من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات؛ كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف.

وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرَّر شرعًا أنه إنما يُنكَر المتفق عليه ولا يُنكَر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في مسائل الخلاف.

صلاة صلاة التسابيح حديث صلاة التسابيح كيفية صلاة التسابيح حكم صلاة التسابيح دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد