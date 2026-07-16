دار الإفتاء توضح التصرف الشرعي لمن وقعت على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعرف مكانها قبل الصلاة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول حكم من توضأ للصلاة ثم سقط على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعرف موضعها، موضحة الحكم الشرعي الواجب اتباعه في هذه الحالة.

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة غير معفوٍّ عنها وكان الشخص يعلم مكانها، فيكفيه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، أما إذا لم يعلم مكان النجاسة مع تأكده من وصولها إلى الثوب أو البدن، فيجب عليه غسل جميع الجزء الذي أصابته النجاسة.

وأوضحت الدار أن طهارة الثوب والبدن والمكان تعد من شروط صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مشيرة إلى أن المسلم إذا علم بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه فعليه إزالتها عند القدرة حتى تصح صلاته.

وأضافت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه عند خفاء موضع النجاسة وعدم معرفة مكانها يجب غسل جميع الثوب أو البدن الذي يُحتمل إصابته بها، لأن إزالة النجاسة لا تتحقق إلا بغسل الموضع الذي وقعت عليه، ومع عدم تمييزه يتعين غسل الجميع.

وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية لهم قول في هذه المسألة، حيث يرون أن من خفي عليه موضع النجاسة لا يلزمه غسل الجميع، وإنما يكفيه غسل طرف الثوب أو البدن، مع استحباب غسل الجميع احتياطًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن من تحقق من إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة ثم عرف موضعها فعليه غسل هذا الموضع فقط، أما إذا جهل مكانها مع تحقق الإصابة فيغسل جميع ما أصابته النجاسة حتى تصح طهارته وصلاته.