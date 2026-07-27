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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاع 920 جنيهًا في أسبوع .. الجنيه الذهب يخسر 320 جنيهًا اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
رانيا أيمن

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 في السوق المصرية، مواصلًا خسائره مقارنة بتعاملات أمس، حيث فقد نحو 320 جنيهًا خلال 24 ساعة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب بمختلف الأعيرة. ورغم هذا التراجع، لا يزال الجنيه الذهب مرتفعًا بنحو 920 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل أسبوع، مدعومًا بالمكاسب التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6794 جنيهًا، متراجعًا 46 جنيهًا مقارنة بأمس.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5945 جنيهًا، فاقدًا 40 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 5096 جنيهًا، بتراجع 34 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3963 جنيهًا، بانخفاض 27 جنيهًا.

وهبط سعر أوقية الذهب إلى 211317.02 جنيه، متراجعة بنحو 1430.76 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 47560 جنيهًا، منخفضًا 320 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 47880 جنيهًا، بينما ارتفع بنحو 920 جنيهًا مقارنة بسعره قبل أسبوع، عندما سجل 46640 جنيهًا.

الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم الذهب أسعار الذهب اليوم

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