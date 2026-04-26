سامح يسري يتألق في إحتفالية عيد تحرير سيناء على مسرح البالون

أقيمت أمس احتفالية عيد تحرير سيناء التي قام بتنظيمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة النجم تامر عبدالمنعم والتي أحياها الفنان سامح يسري على خشبة مسرح البالون.

أقيمت احتفالية عيد تحرير سيناء تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

احتفالية عيد تحرير سيناء

حضر الاحتفالية الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأت الاحتفالية الفصل الأول بفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز حيث قدمت فقرات الأقصر بلدنا، إسكندراني، الكرمبة، الحجالة، اه يالموني+العتبة جزاز، تنورة، النوبي.

ثم بدأ الفصل الثاني بفيلم وثائقي بعنوان "الخريطة" يوثق من خلاله ملحمة تحرير سيناء.

وقدمت أطفال مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراض "وطن" والذي نال إعجاب الجمهور.

وشاركت فرقة أنغام الشباب "شباب لايف تيم" خلال الاحتفالية حيث قدمت ميدلي وطنيات.

واختتم الاحتفالية النجم سامح يسري حيث قام بغناء المصري أصلي واستعراض فرحة مصر.