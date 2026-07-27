وزير الرياضة : انتمائي للأهلي لا يؤثر على عملي .. وأمثل الدولة المصرية وحدها

أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن انتماءه للنادي الأهلي لا يؤثر على أداء مهامه الرسمية، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية منذ توليه مسؤولية الوزارة.

وخلال كلمته في حفل الإعلان عن راعي النادي الأهلي، قال الوزير: "أنا منتمٍ للنادي الأهلي، وتربيتي داخل القلعة الحمراء تجعلني، عندما أتولى أي منصب، أقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف أن الشراكة بين الأهلي وشركة "فودافون" تمثل تعاونًا بين علامتين تجاريتين كبيرتين، موضحًا: "دائمًا النادي الأهلي يريد أن يكون رقم واحد، وفودافون أيضًا تقاتل لتكون رقم واحد، والمزيج الذي سيحدث بين العلامتين التجاريتين سيكون مميزًا".

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن انتماءه الرياضي لا يتعارض مع مسؤولياته الوطنية، قائلًا: "أتوقع كرياضي قبل أن أكون وزيرًا، وتربيت داخل النادي الأهلي وأتشرف بذلك ولا أخجل منه، لكن طالما أصبحت وزيرًا وأمثل مصر، فلا انتماء لدي إلا للدولة المصرية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات البشرية في مختلف المجالات.