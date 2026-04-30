عصير قصب مقابل البطيخ.. أيهما أفضل لتبريد وترطيب الجسم في الحر؟

يُعدّ عصير قصب السكر وعصير البطيخ من المشروبات الشائعة في فصل الصيف، لما لهما من فوائد مُنعشة ومرطبة.

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة باتت الحاجة إلى ترطيب الجسم عن طريق تناول العصائر ضرورية. بإضافة مجموعة متنوعة من العصائر إلى نظامك الغذائي الصيفي

يمكنك ترطيب جسمك وإرواء عطشك. في حين أن العصائر متوفرة بكثرة للتغلب على حرارة الصيف، يُعد عصير قصب السكر وعصير البطيخ خيارين صحيين وشائعين، يتميزان بمحتواهما العالي من الماء والعناصر الغذائية.

تُشير درجات الحرارة المرتفعة إلى ضرورة الانتباه إلى أنواع المشروبات المرطبة المختلفة التي تُغذي جسمك بالعناصر الغذائية وتُوفر له خصائص مُرطبة في الوقت نفسه. ولكن لتحديد أفضل أنواع العصائر للتغلب على حرارة الصيف، يجب النظر إلى محتواها من العناصر الغذائية وقدرتها على الترطيب بناءً على محتواها من الماء.

القيمة الغذائية لعصير قصب السكر والبطيخ



عند تحضير العصائر، تؤثر طريقة استخلاص العصير بشكل كبير على مدى استفادة الجسم من فوائده الغذائية. فالعصر على البارد يحافظ على القيمة الغذائية للفاكهة الأصلية، مع تقليل نسبة الألياف إلى حد ما. يُحضّر عصير قصب السكر باستخدام معدات عصر متخصصة تضغط على القشرة الخارجية الصلبة لقصب السكر، مما ينتج عنه سائل حلو غني بالعناصر الغذائية. أما عصير البطيخ، فيُحضّر بالطحن للحفاظ على الألياف، بالإضافة إلى فيتامينات أ و ج والليكوبين.

فيما يتعلق بالتحليل الغذائي الدقيق لقصب السكر وعصير البطيخ، يوثق المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني للتغذية (NIN) ما يلي:

عصير قصب السكر غني بالسكريات الطبيعية والإلكتروليتات ومضادات الأكسدة، بشرط أن يتم استخراج العصير في بيئة صحية مع الحفاظ على الألياف.

بينما يُعتبر عصير البطيخ أكثر مشروبات الصيف ترطيباً بناءً على محتواه من الماء فقط.

تأثير تبريد عصير قصب السكر والبطيخ



يُعدّ عصير قصب السكر مشروبًا صيفيًا منعشًا يمنح طاقة فورية ويُضفي شعورًا بالبرودة. وتشير بعض الدراسات إلى أن تبريد عصير قصب السكر من 35 إلى 15 درجة مئوية يحافظ على قيمته الغذائية. ووفقًا لمجلة علوم البيئة والهندسة والتبريد وتكييف الهواء، يُمكن إضافة عصير قصب السكر المُبرّد إلى قائمة مشروباتك الصيفية المُنعشة والمرطبة.

من ناحية أخرى، يعتبر عصير البطيخ مرطباً طبيعياً نظراً لاحتوائه على نسبة 90% من الماء، كما ورد في المجلة الكورية لحفظ الأغذية.

لكن خصائص التبريد الدقيقة لكل عصير من هذه العصائر تعتمد على طبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية، ومدى نضارة العصير قبل استهلاكه. إلى جانب جودة المياه المستخدمة في زراعته، يمكن أن تؤثر هذه العوامل على كثافة العناصر الغذائية فيه وقدرته على ترطيب الجسم.



فوائد ترطيب الجسم من خلال عصير قصب السكر والبطيخ



يُقاس عامل الترطيب الفردي لعصير قصب السكر وعصير البطيخ عمومًا بقدرتهما على توفير كمية كافية من الإلكتروليتات والماء. يحتاج العمال الذين يعملون في الهواء الطلق في ظروف قاسية إلى تعويض السوائل بشكل فوري بسبب تعرضهم للحرارة، وقد أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة "Nutrients" أن تناول عصير قصب السكر وعصير البطيخ يُساعد على إعادة ترطيب الجسم .

إن تركيبة كل منها مهمة؛ بدءًا من العصر البارد وحتى استخدام المياه عالية الجودة أثناء زراعتها، يمكن أن يحسن ذلك بشكل كبير من تأثيرها على الترطيب.

الفوائد الصحية لعصير البطيخ وقصب السكر



يمكن أن توفر العصائر الطازجة المعصورة على البارد من البطيخ وقصب السكر الفوائد الصحية التالية:

يُعرف قصب السكر بأنه معزز للطاقة، كما هو موضح في المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة التطبيقية الحالية ، وهو أمر مهم لأشهر الصيف ، حيث تتسبب درجات الحرارة الصيفية القصوى في الإجهاد الحراري وفقدان الإلكتروليتات.

يحتوي قصب السكر على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن يساعد عصيرها في تخفيف تباطؤ عملية الهضم خلال فصل الصيف.

يمكن لعصير البطيخ أن يعزز صحة القلب بشكل فعال، ويقلل الالتهاب، ويساعد في ترطيب البشرة ، مما يجعله مشروبًا صيفيًا مفضلًا، كما ورد في التقارير الحالية عن تصلب الشرايين .



أيهما أختار؟

للاختيار بين عصير البطيخ وعصير قصب السكر، عليك مراعاة حالتك الصحية. إذا كنت قد عدتَ للتو من نشاط خارجي، فإن عصير قصب السكر أفضل للحصول على طاقة سريعة. أما للترطيب والانتعاش، فعصير البطيخ هو الأفضل.

للحصول على أقصى الفوائد الصحية من التبريد والترطيب، تحتاج إلى تحقيق التوازن بين تناول كميات معتدلة من كليهما والتأكد من استشارة أخصائي تغذية أو أخصائي حمية غذائية للحصول على الجرعة الدقيقة والتوقيت والجدول الزمني لفصل الصيف.

ملاحظة : إذا كنت تعاني من أي حالة صحية، فضع في اعتبارك الآثار الجانبية المحتملة لشرب هذين النوعين من العصائر. يُنصح باستشارة طبيب مختص لتحديد الجرعة الآمنة والتوقيت المناسبين لك. كما يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مراعاة احتمال تداخل العصير مع تأثير الدواء، لذا توخّ الحذر.

يجب تناول المشروبات الصيفية المنعشة بطريقة صحية وطازجة للحصول على أقصى فوائدها الصحية . وللتغلب على حرارة الصيف، عليك وضع جدول زمني للحصول على الترطيب والتبريد المطلوبين.

المصدر: ndtv