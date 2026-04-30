قبل ما تشتريه.. علامات تحذيرية تدل على فساد البطيخ

يحتار الكثير من الأشخاص عند شراء البطيخ في معرفة كيفية تمييز البطيخ الفاسد أو المتعفن، والذي قد يُسبب في الكثير من الأحيان التسمم الغذائي.

نصائح عند شراء البطيخ

1. افحص الجزء الخارجي

يُعدّ فحص قشرة البطيخ خطوةً مهمةً لتحديد ما إذا كان فاسدًا أم لا. إذ يُمكن أن تُشير قشرة البطيخ إلى نضجه ونضارته. على سبيل المثال، يُرجّح أن يكون البطيخ ذو القشرة الملساء والمتجانسة اللون ناضجًا ونضرًا أكثر من البطيخ ذي القشرة المتضررة أو المتشققة. بالإضافة إلى ذلك، يُرجّح أن يكون البطيخ ذو القشرة الباهتة ناضجًا أكثر من اللازم مقارنةً بالبطيخ ذي القشرة اللامعة.

فيما يلي بعض الأمور المحددة التي يجب البحث عنها عند فحص الجزء الخارجي من البطيخ:

الشقوق أو الجروح أو الكدمات: قد تُشكّل هذه العيوب مدخلاً للبكتيريا، مما قد يؤدي إلى فساد البطيخ. تجنّب شراء البطيخ الذي يحتوي على أي شقوق أو جروح أو كدمات.

البقع الطرية: قد تشير البقع الطرية إلى أن البطيخ ناضج أكثر من اللازم. تجنب البطيخ الذي يحتوي على أي بقع طرية.

قشرة باهتة: قد تشير القشرة الباهتة إلى أن البطيخ ناضج أكثر من اللازم. تجنب البطيخ ذي القشرة الباهتة.

تفاوت اللون: قد يشير تفاوت لون قشرة البطيخ إلى عدم نضجه. تجنب البطيخ ذي القشرة غير المتجانسة اللون.

بفحص الجزء الخارجي من البطيخ، يمكنك معرفة مدى نضجه ونضارته. سيساعدك هذا على تجنب تناول البطيخ الفاسد أو المتعفن.

2. استمع إلى الصوت

يُعدّ الاستماع إلى صوت البطيخ طريقة بسيطة وفعّالة لمعرفة ما إذا كان فاسداً. عند النقر على البطيخ، يجب أن يكون صوته أجوفاً. أما إذا كان صوته مكتوماً، فمن المحتمل أنه ناضج أكثر من اللازم ويجب تجنبه.

الرنين: عند النقر على البطيخة الناضجة، فإنها تُصدر رنينًا واضحًا أجوفًا. ويعود ذلك إلى أن لبّ البطيخة الناضجة متماسك وكثيف، مما يسمح للموجات الصوتية بالانتقال عبره بسهولة.

الخفوت: يصدر صوت مكتوم عند النقر على البطيخ الناضج جداً. والسبب في ذلك هو أن لب البطيخ الناضج جداً يكون طرياً ومهترئاً، مما يمتص الموجات الصوتية بدلاً من عكسها.

صوت ارتطام: قد تُصدر البطيخة ذات الصوت الأجوف صوت ارتطام خفيف عند النقر عليها. وينتج هذا الصوت عن اصطدام البذور الموجودة داخل البطيخة بقشرتها.

التشقق: إذا سمعت صوت طقطقة عند النقر على البطيخ، فمن المحتمل أن يكون البطيخ متضررًا أو به كدمات. تجنب البطيخ الذي يحتوي على أي تشققات أو كدمات، لأنها قد تُشكل مدخلًا للبكتيريا.



3. شم رائحة البطيخ

تُعدّ رائحة البطيخ مؤشراً هاماً على نضجه ونضارته. فالبطيخ الناضج يتميز برائحة حلوة خفيفة وعطرة، بينما يتميز البطيخ الناضج جداً برائحة حامضة أو متخمرة، أما البطيخ الفاسد فيتميز برائحة قوية كريهة.

الحلاوة: تدل حلاوة رائحة البطيخ على نضجه. يتميز البطيخ الناضج برائحة حلوة خفيفة، تشبه رائحة الشمام أو الكنتالوب.

الحموضة: تشير حموضة رائحة البطيخ إلى أنه ناضج أكثر من اللازم. يكون للبطيخ الناضج أكثر من اللازم رائحة حامضة، تشبه رائحة الخل أو الحليب الفاسد.

التلف: تشير رائحة البطيخ الفاسدة إلى أنه متعفن. يكون للبطيخ الفاسد رائحة قوية كريهة، تشبه رائحة القمامة أو مياه الصرف الصحي.

شدة الرائحة: يمكن أن تدل شدة رائحة البطيخ على نضجه ونضارته. فالبطيخ الناضج تكون رائحته خفيفة إلى متوسطة، أما البطيخ الناضج أكثر من اللازم فتكون رائحته قوية، بينما البطيخ الفاسد تكون رائحته كريهة للغاية.

المصدر: tastingtable

