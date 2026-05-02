سفير الإمارات بالقاهرة يشيد بقمة الأهلي والزمالك: عرس رياضي يعكس قيمة الكرة المصرية

أشاد السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، بالأجواء التي شهدتها مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، مؤكدا أنها جاءت على مستوى الحدث الكبير الذي يعكس تاريخ ومكانة الناديين في الكرة المصرية والإفريقية.

وقال السفير حمد الزعابي، في منشور له عبر منصة «إكس»، إن المباراة تُعد واحدة من أعرق وأكبر المواجهات في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، مشيرا إلى أنها تتجاوز كونها مباراة كرة قدم لتصبح «عرسا وكرنفالا رياضيا» يجسد حجم الجماهيرية والتاريخ الممتد لكلا الناديين.

وأضاف أن ما شهده اللقاء داخل الملعب وخارجه يعكس صورة مشرفة للكرة المصرية، في ظل الروح التنافسية العالية والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الأجواء الاستثنائية التي صاحبت الديربي، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التنظيم، تعزز من مكانة الرياضة كرسالة تجمع الشعوب على المحبة والانتماء.

ووجه سفير الإمارات الشكر لكل من ساهم في خروج المباراة بهذا الشكل الراقي، مثمنا جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، التي صنعت مشهدا يليق بتاريخ الكرة المصرية.

كما هنأ الزعابي النادي الأهلي وجماهيره على الفوز، مشيدا بـ محمود الخطيب، رئيس النادي، فيما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لـ نادي الزمالك في المباريات المقبلة.